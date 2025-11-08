Azərbaycan Prezidenti: Ordu quruculuğu hər zaman prioritet məsələ olaraq qalırdı
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 13:39
Ordu quruculuğu hər zaman prioritet məsələ olaraq qalırdı.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.
"Biz güclü ordu, güclü Silahlı Qüvvələr yaratmışıq. Ordumuzun döyüş qabiliyyətini artırmışıq", - deyə Prezident bəyan edib.
