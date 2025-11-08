İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Azərbaycan Prezidenti: Ordu quruculuğu hər zaman prioritet məsələ olaraq qalırdı

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:39
    Ordu quruculuğu hər zaman prioritet məsələ olaraq qalırdı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümü münasibətilə Bakıda keçirilən hərbi paradda çıxışı zamanı deyib.

    "Biz güclü ordu, güclü Silahlı Qüvvələr yaratmışıq. Ordumuzun döyüş qabiliyyətini artırmışıq", - deyə Prezident bəyan edib.

    Президент Азербайджана: Строительство армии всегда оставалось приоритетом

