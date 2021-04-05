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Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ

Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ "Вслед за этим должны быть проложены каналы, приняты другие меры. Все эти средства обеспечиваются государственным бюджетом"
Внутренняя политика
5 апреля 2021 г. 17:46
Президент Азербайджана рассказал о строительстве новых водохранилищ

"Некоторое время назад при изучении данного вопроса я дал указание подготовить и представить предложения, связанные с созданием новых малых водохранилищ. Такие предложения были представлены. В принципе я утвердил их, предусматривается строительство 10 новых водохранилищ. Вы еще раз рассмотрите эти вопросы и проанализируйте их, потому что строительство каждого водохранилища требует крупных средств".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Заура Микаилова в связи с назначением на должность председателя Открытого Акционерного Общества "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

"Вслед за этим должны быть проложены каналы, приняты другие меры. Все эти средства обеспечиваются государственным бюджетом. Но мы должны посмотреть, насколько вложенные в данную сферу средства согласуются с результатом, какого результата мы добились и добьемся, вложив эти средства, потому что без правильного расчета наша работа никогда не даст эффекта. Развитие данной отрасли является свидетельством очередной заботы государства о частном секторе, потому что государство берет на себя все расходы, чтобы фермеры, крестьяне получали более высокий урожай, создали для себя лучшие условия, чтобы повысился уровень их жизни. Если учесть, что в области сельского хозяйства фермеры освобождены от всех налогов, за исключением земельного налога, то развитие данной отрасли, в первую очередь, служит улучшению условий жизни людей. Это уже воспринимается в Азербайджане как своего рода социальная сфера. Но если взять развитые страны, то можно увидеть, что там дело обстоит иначе – учитывается каждый литр воды, везде установлены счетчики, учет ведется правильно и заранее рассчитывается, какой результат будет достигнут взамен вложенных инвестиций. Так должно быть и у нас", - отметил президент.

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