​Президент Азербайджана принял министра экономики и финансов Италии

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и финансов Италии Пьером Паоло Падоа.

Как сообщает Report, на встрече отметили значение проведения в Баку 48-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития, заявили о высоком уровне организации мероприятия, подчеркнули его роль с точки зрения расширения экономического сотрудничества между странами.

Во время беседы было отмечено, что двусторонние связи между Азербайджаном и Италией поднялись на уровень партнерства и успешно развиваются. Здесь также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной, энергетической, торговой, сельскохозяйственной сферах, сфере туризма и пр.