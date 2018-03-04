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    Президент Азербайджана повысил зарплаты работникам мелиорации, водного и рыбоводческого хозяйств

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/  Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников мелиорации, водного и рыбоводческого хозяйств страны.

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников сфер мелиорации, водного хозяйства и рыборазведения и повышения государственной заботы о них, с 1 марта повышаются в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер мелиорации, водного хозяйства и рыборазведения, финансируемых из государственного бюджета. 

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