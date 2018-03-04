Президент Азербайджана повысил зарплаты работникам мелиорации, водного и рыбоводческого хозяйств

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы работников мелиорации, водного и рыбоводческого хозяйств страны.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в целях дальнейшего усиления социальной защиты работников сфер мелиорации, водного хозяйства и рыборазведения и повышения государственной заботы о них, с 1 марта повышаются в среднем на 10 процентов установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер мелиорации, водного хозяйства и рыборазведения, финансируемых из государственного бюджета.