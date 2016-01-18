​Президент Азербайджана подписал распоряжение о повышении заработной платы педагогов

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане повышена заработная плата работников образования.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, установленный Единой тарифной сеткой ежемесячный должностной (тарифный) оклад работников учебных заведений (за исключением вузов), финансируемых из государственного бюджета, с 1 февраля 2016 года повышен в среднем на 10 процентов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.