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Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей ОИС"

Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей ОИС" Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".
Внутренняя политика
17 апреля 2024 г. 17:18
Президент Азербайджана подписал распоряжение О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей ОИС

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".

Как сообщает Report, Кабинету министров поручено подготовить и реализовать план действий и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

На 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, состоявшемся 10 ноября 2023 года в городе Стамбул Турецкой Республики, культурная столица Азербайджана – город Шуша была единогласно выбрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".

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Версия на азербайджанском языке Hökumət Şuşanın İƏT-in gənclər paytaxtı seçilməsi ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayacaq

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