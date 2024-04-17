Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша молодежной столицей ОИС"

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах, связанных с избранием города Шуша "Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества" на 2024 год".

Как сообщает Report, Кабинету министров поручено подготовить и реализовать план действий и решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

На 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества, состоявшемся 10 ноября 2023 года в городе Стамбул Турецкой Республики, культурная столица Азербайджана – город Шуша была единогласно выбрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".