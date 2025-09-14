Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Президент Азербайджана побывал в селе Сос Ходжавендского района

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 14:48
    Президент Азербайджана побывал в селе Сос Ходжавендского района

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября посетил село Сос Ходжавендского района.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

    Отметим, что село Сос перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами в 2023 году.

    К настоящему времени в селе восстановлены линии электропередачи и газоснабжения, субартезианские скважины, сооружены два трансформатора, начат процесс установки счетчиков, отремонтированы 3 водных резервуара, проложен газопровод протяженностью около 5 км.

    Из 259 имеющихся в селе Сос индивидуальных домов 70 находятся в непригодном, а 189 – частично пригодном для проживания состоянии. В настоящее время 10 домов готовы к использованию. К концу года будут сданы в пользование еще 75 домов. В 2026 году предусмотрено восстановить 104 дома.

    На сегодняшний день в село вернулись 10 семей (46 человек).

    Президент Ильхам Алиев побывал в доме переселившегося в село Гамлета Гюльмамедова.

    Лента новостей