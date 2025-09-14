Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    14 sentyabr, 2025
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub.

    "Report" xəbər verir ki, dövlətimizin başçısına kənddə görülmüş işlər barədə məlumat verildi.

    Qeyd edək ki, Sos kəndi 2023-cü ildə Silahlı Qüvvələrimizin həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycanın nəzarətinə keçib.

    İndiyədək kənddə mövcud elektrik və qaz xətləri, subartezian quyuları bərpa olunub, 2 transformator quraşdırılıb, sayğaclaşma prosesinə başlanılıb, 3 su anbarı təmir edilib, təqribən 5 kilometr uzunluğunda təbii qaz xətti çəkilib.

    Sos kəndində 259 mövcud fərdi evin 70-i yararsız, 189-u isə qismən yararlıdır. Hazırda 10 ev istismara hazırdır. İlin sonunadək daha 75 ev istismara hazır olacaq. 2026-cı ildə isə 104 evin bərpası nəzərdə tutulur.

    İndiyədək 10 ailə (46 nəfər) kəndə qayıdıb.

    Prezident İlham Əliyev kəndə köçmüş Hamlet Gülməmmədovun evində oldu.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sos kəndi
    Foto
    Президент Азербайджана побывал в селе Сос Ходжавендского района

