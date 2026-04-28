Президент Азербайджана наградил предпринимателей медалью "Терегги"
- 28 апреля, 2026
- 14:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил медалью "Терегги" лиц, отличившихся в сфере предпринимательской деятельности.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, за вклад в экономическое развитие страны и плодотворную деятельность в сфере предпринимательства глава государства наградил следующих лиц:
Аббасову Шянай Джалаледдин гызы
Агамирова Илькина Муса оглу
Аллахверди Бахтияра Адиль оглу
Бабашова Немата Адыширин оглу
Байрамова Мубариза Ханлар оглу
Баширова Сяхлиялы Вахид оглу
Алиева Али Вели оглу
Алиева Вагифа Али оглу
Гаджиева Рауфа Акиф оглу
Гусейнова Бахтияра Ниязи оглу
Гусейнову Самиру Атамалы гызы
Ильяса Эмина Фирудин оглу
Кримпе Яну
Гасымова Исрафила Мамед оглу
Гафарову Рену Абульфаз гызы
Мамедова Мухтара Билал оглу
Мамедову Рену Музаффар гызы
Мансимова Эльнура Аташ оглу
Нуралиева Нурлана Ибадулла оглу
Ташбага Неджмеддина
Ван Цзии
Велиева Джейхуна Аждар оглу.