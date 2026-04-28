    Prezident bir qrup sahibkarı təltif edib

    Daxili siyasət
    28 aprel, 2026
    13:57
    Prezident bir qrup sahibkarı təltif edib

    Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdikləri töhfəyə və sahibkarlıq sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir qrup şəxs "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Təltif edilən şəxslər:

    Abbasova Şənay Cəlaləddin qızı

    Ağamirov İlkin Musa oğlu

    Allahverdi Bəxtiyar Adil oğlu

    Babaşov Nemət Adışirin oğlu

    Bayramov Mübariz Xanlar oğlu

    Bəşirov Səhliyalı Vahid oğlu

    Əliyev Əli Vəli oğlu

    Əliyev Vaqif Əli oğlu

    Hacıyev Rauf Akif oğlu

    Hüseynov Bəxtiyar Niyazi oğlu

    Hüseynova Samirə Atamalı qızı

    İlyas Emin Firudin oğlu

    Krimpe Jana

    Qasımov İsrafil Məmməd oğlu

    Qəfərova Rəna Əbülfəz qızı

    Məmmədov Muxtər Bilal oğlu

    Məmmədova Rəna Müzəffər qızı

    Mənsimov Elnur Ataş oğlu

    Nurəliyev Nurlan İbadulla oğlu

    Taşbağ Necmeddin

    Van Ciyi

    Vəliyev Ceyhun Əjdər oğlu.

    Президент Азербайджана наградил предпринимателей медалью "Терегги"

