    Президент Азербайджана: Мы во все времена сохраняли свой язык

    Внутренняя политика
    • 05 января, 2026
    • 23:28
    Президент Азербайджана: Мы во все времена сохраняли свой язык

    Мы во все времена сохраняли свой язык, и азербайджанский язык, на котором мы говорим сегодня, не отличается от азербайджанского языка, на котором говорили наши прадеды. Это великое достижение. Считаю, что величие нашего народа в том, что мы не подверглись влиянию других языков.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "Правда, некоторые слова вошли в наш лексикон в советский период. Я не имею в виду слова, заимствованные из международного лексикона. Но в принципе, мы смогли очиститься от них в период независимости", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев интервью
    İlham Əliyev: Biz bütün dövrlərdə dilimizi qorumuşuq
    Azerbaijani President: We have preserved our language throughout all stages of our history

