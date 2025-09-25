Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

Азербайджан вступил в новую эпоху.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом", - отметил глава государства.