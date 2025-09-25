Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

    Внутренняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:23
    Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

    Азербайджан вступил в новую эпоху.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира. Мы положили конец оккупации и приступили к восстановительным работам. Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен. Мы готовы поделиться этим позитивным опытом", - отметил глава государства.

    Президент Ильхам Алиев 80-я сессия Генассамблеи ООН
    İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq
    President: We won, both war and peace

    Последние новости

    21:56

    Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличивается

    Индивидуальные
    21:45

    Трамп: Соглашение по урегулированию в Газе будет достигнуто в ближайшее время

    Другие страны
    21:36

    Лейла Алиева встретилась с супругом президента Словении

    Внешняя политика
    21:33
    Фото

    Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы

    Внешняя политика
    21:29
    Фото

    В Бакинском суде в качестве доказательства исследованы признания Манвела Григоряна

    Внутренняя политика
    21:25

    Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН обратился с призывом к мировому сообществу

    Внешняя политика
    21:23

    Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

    Внутренняя политика
    21:23

    Президент: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

    Внешняя политика
    21:21

    Президент: Проблема обмеления Каспия не связана с изменением климата

    Экология
    Лента новостей