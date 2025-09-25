İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Azərbaycan yeni bir dövrə qədəm qoyub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    Dövlət başçısı qeyd edib: "Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq. İşğala son qoyduq və bərpa işlərinə başladıq. Ədalət zəfər çaldı, suverenlik möhkəmləndi və sülh de-fakto təmin olundu. Biz bu müsbət təcrübəmizi paylaşmağa hazırıq".

    Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира
    President: We won, both war and peace

