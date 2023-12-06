О нас

Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян

Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян На встрече с жителями, вернувшимися в Лачын, я отметил, что есть нормальное решение этого вопроса. Я сказал тогда, что, если лидеры сепаратистов сдадутся, к ним может быть применена амнистия. К сожалению, мои слова вновь были оценены не должным образом. С
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 11:28
Президент Азербайджана: Мы надеялись, что сможем установить контакты с представителями карабахских армян

На встрече с жителями, вернувшимися в Лачын, я отметил, что есть нормальное решение этого вопроса. Я сказал тогда, что, если лидеры сепаратистов сдадутся, к ним может быть применена амнистия. К сожалению, мои слова вновь были оценены не должным образом. Сегодня лидеры сепаратистов находятся в Азербайджане. Они хотели приехать сюда и угрожали нам, что на танках приедут в Азербайджан, Баку. Сегодня же они ожидают суда в Азербайджане и окончательного вердикта нашей судебной системы.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы надеялись, что нам удастся установить контакты с представителями карабахских армян. Но, к сожалению, люди в своем роде монополизировавшие там власть, не допустили этого. Кроме того, в сентябре произошли два события, которые означали для нас пересечение красной линии. Во-первых, поздравление премьер-министра Армении по случаю независимости так называемой "Нагорно-Карабахской республики", которое полностью противоречило тому, что произнес и подписал премьер-министр Армении. Поскольку в октябре прошлого года Армения и ее премьер-министр официально признали Карабах частью Азербайджана. После этого и после многочисленных заявлений в том же духе отправка поздравительного письма сепаратистам стала для нас совершенно неприемлемым и весьма противоречивым действием", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: We still hoped that we can establish contacts with representatives of Karabakh Armenians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Ümid edirdik ki, Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri ilə təmaslar qura biləcəyik"

Самое читаемое

Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
Пострадавших и разрушений при землетрясении в Мингячевире нет
29 ноября 2023 г. 21:12
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Кубок Азербайджана: Сумгайыт перешел в следующий тур
Кубок Азербайджана: "Сумгайыт" перешел в следующий тур
29 ноября 2023 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
Президент Ильхам Алиев находится с визитом в ОАЭ
30 ноября 2023 г. 17:22
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
США внесли в санкции по КНДР восемь физических лиц и одну организацию
1 декабря 2023 г. 01:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi