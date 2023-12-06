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Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент

Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент "Два с половиной года назад, когда мы восстановили свой суверенитет, мы увидели, что в Карабахе находится большой армянский контингент. Они игнорировали все принципы международного права".
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 10:41
Президент Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент

"Два с половиной года назад, когда мы восстановили свой суверенитет, мы увидели, что в Карабахе находится большой армянский контингент. Они игнорировали все принципы международного права".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Мы надеялись, что этот вопрос будет решен. Мы понимали, что это ненормальная ситуация, и после окончания Второй Карабахской войны наша позиция была ясной. У людей, живущих в Карабахе, есть два выбора – либо они становятся гражданами Азербайджана и для них создаются все правовые рамки, либо они выбирают другое место жительства. Другого пути не было", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: When we restored our sovereignty, a large number of Armenian military servicemen was positioned in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Suverenliyimizi bərpa edəndə Qarabağda böyük həcmdə çoxsaylı erməni kontingenti var idi"

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