Президент Азербайджана: Долгие годы Мехрибан Алиева играет важную и активную роль в общественно-политической жизни нашей страны

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Сегодня изданным мною распоряжением Мехрибан Алиева назначена на должность первого вице-президента Азербайджана. Долгие годы Мехрибан Алиева играет важную и активную роль в общественно-политической и культурной жизни нашей страны".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 21 февраля заседании Совета безопасности заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Представивший Мехрибан Алиеву членам Совета безопасности глава государства сказал: "Мехрибан Алиева является заместителем председателя партии "Ени Азербайджан". Данная партия является ведущей политической силой нашей страны и самой крупной партией Южного Кавказа. Сегодня количество членов партии "Ени Азербайджан" приближается к 700 000 человек. С 2005 года Мехрибан Алиева является депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Как депутат она проделала большую работу, предприняла крупные шаги на пути решения социально-экономических проблем округа, который представляет. Она находится в постоянном контакте с избирателями и ее деятельность в качестве депутата связана с решением проблем избирателей. Как депутат она также обладает обширной международной деятельностью. В результате данной деятельности возросло число друзей, приобретенных нами в различных странах.

С 2004 года по сей день Мехрибан Алиева является президентом носящего имя общенационального лидера Фонда Гейдара Алиева. Под ее руководством Фонд Гейдара Алиева превратился в самую крупную и влиятельную общественную организацию не только Азербайджана, но и региона. Многосторонняя деятельность Фонда Гейдара Алиева получила высокую оценку народа Азербайджана. По инициативе Фонда Гейдара Алиева был дан старт многим проектам".