Ильхам Алиев: Азербайджан сохранил свои валютные резервы

"Хотя в минувшем году экономика сократилась чуть более чем на 4 процента, рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11 процентов".

"Хотя в минувшем году экономика сократилась чуть более чем на 4 процента, рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11 процентов".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

"Кроме того, отмечен рост в сельском хозяйстве, повысились среднемесячная заработная плата и пенсии, не сократились, напротив, увеличились средства Нефтяного фонда. Тем самым, Азербайджан сохранил свои валютные резервы", - добавил президент.