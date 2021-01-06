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Ильхам Алиев: Азербайджан сохранил свои валютные резервы

Ильхам Алиев: Азербайджан сохранил свои валютные резервы "Хотя в минувшем году экономика сократилась чуть более чем на 4 процента, рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11 процентов".
Внутренняя политика
6 января 2021 г. 19:15
Ильхам Алиев: Азербайджан сохранил свои валютные резервы

"Хотя в минувшем году экономика сократилась чуть более чем на 4 процента, рост в ненефтяной промышленности составил свыше 11 процентов".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 января на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

"Кроме того, отмечен рост в сельском хозяйстве, повысились среднемесячная заработная плата и пенсии, не сократились, напротив, увеличились средства Нефтяного фонда. Тем самым, Азербайджан сохранил свои валютные резервы", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarını qoruyub”

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