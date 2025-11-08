Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Президент: Азербайджан сегодня экономически не зависит ни от одной страны

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:53
    Азербайджан сегодня экономически не зависит ни от одной страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

    "Мы приобрели экономическую независимость. Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны", - отметил азербайджанский лидер.

    Глава государства добавил, что сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, реализуется программа "Большое Возвращение":

    "Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, дома. Уже более 60 тысяч человек проживают, работают на освобожденных землях".

    Ильхам Алиев подчеркнул, что успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, Азербайджан превратился в незаменимую страну для многих государств, для большой географии.

    Prezident: Bu gün Azərbaycan iqtisadi cəhətdən heç bir ölkədən asılı deyil
    President: Today, Azerbaijan is economically independent of any country

