Президент: Азербайджан сегодня экономически не зависит ни от одной страны
- 08 ноября, 2025
- 13:53
Азербайджан сегодня экономически не зависит ни от одной страны.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.
"Мы приобрели экономическую независимость. Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны", - отметил азербайджанский лидер.
Глава государства добавил, что сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, реализуется программа "Большое Возвращение":
"Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, дома. Уже более 60 тысяч человек проживают, работают на освобожденных землях".
Ильхам Алиев подчеркнул, что успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, Азербайджан превратился в незаменимую страну для многих государств, для большой географии.