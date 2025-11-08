Президент: Азербайджан сегодня экономически не зависит ни от одной страны

Азербайджан сегодня экономически не зависит ни от одной страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

"Мы приобрели экономическую независимость. Сегодня Азербайджан экономически не зависит ни от одной страны", - отметил азербайджанский лидер.

Глава государства добавил, что сегодня Карабах и Восточный Зангезур возрождаются, реализуется программа "Большое Возвращение":

"Строятся школы, больницы, промышленные предприятия, электростанции, дома. Уже более 60 тысяч человек проживают, работают на освобожденных землях".

Ильхам Алиев подчеркнул, что успешно реализуя энергетические и транспортные проекты, Азербайджан превратился в незаменимую страну для многих государств, для большой географии.