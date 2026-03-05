Президент: Азербайджан не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана
Внутренняя политика
- 05 марта, 2026
- 16:28
Азербайджан не участвовал и не будет участвовать в операциях против Ирана ни тогда, ни сейчас. Потому что это наша позиция.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
"Мы не заинтересованы в проведении каких-либо операций против соседних стран, и наша политика этого не допускает", - добавил глава государства.
