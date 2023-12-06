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Президент: Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами

Президент: Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами. Наше партнерство не ограничивается энергетикой. Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе.
Внутренняя политика
6 декабря 2023 г. 13:18
Президент: Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами

Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами. Наше партнерство не ограничивается энергетикой. Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Напомнив, что он регулярно посещает Грузию, а грузинский премьер-министр приезжает в Азербайджан, и что во время этих встреч обсуждаются очень важные вопросы, глава государства отметил: "Мы полностью понимаем желание Грузии вступить в Европейский Союз, я желаю грузинским друзьям успехов в этом начинании и поздравляю их с присвоением Грузии статуса".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan və Gürcüstan yaxın tərəfdaşlardır"

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