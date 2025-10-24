Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Президент ассоциации: В Азербайджане проводятся важные судебно-правовые реформы

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 10:38
    Президент ассоциации: В Азербайджане проводятся важные судебно-правовые реформы

    В последние годы в Азербайджане проводятся важные реформы в судебно-правовой сфере.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила президент Бакинского арбитражного центра и Азербайджанской ассоциации арбитража Кямаля Мехдиева.

    По ее словам, в результате реформ, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, достигнуты большие успехи в модернизации правосудия и развитии альтернативных механизмов разрешения споров.

    "Логическим продолжением этой политики является сегодняшняя церемония открытия Бакинского арбитражного центра. Цель данного мероприятия - организация динамичной платформы для обмена знаниями между профессиональными юристами, работающими в сфере арбитража в различных регионах мира, а также сотрудничества юристов государственного и частного секторов".

    Мехдиева заявила, что основной целью Бакинского арбитражного центра является осуществление деятельности в сфере международного арбитража в соответствии с законом "Об арбитраже" и предоставление справедливых, прозрачных и эффективных услуг сторонам, выбравшим арбитраж в качестве способа разрешения споров.

