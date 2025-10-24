Президент ассоциации: В Азербайджане проводятся важные судебно-правовые реформы
В последние годы в Азербайджане проводятся важные реформы в судебно-правовой сфере.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявила президент Бакинского арбитражного центра и Азербайджанской ассоциации арбитража Кямаля Мехдиева.
По ее словам, в результате реформ, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева, достигнуты большие успехи в модернизации правосудия и развитии альтернативных механизмов разрешения споров.
"Логическим продолжением этой политики является сегодняшняя церемония открытия Бакинского арбитражного центра. Цель данного мероприятия - организация динамичной платформы для обмена знаниями между профессиональными юристами, работающими в сфере арбитража в различных регионах мира, а также сотрудничества юристов государственного и частного секторов".
Мехдиева заявила, что основной целью Бакинского арбитражного центра является осуществление деятельности в сфере международного арбитража в соответствии с законом "Об арбитраже" и предоставление справедливых, прозрачных и эффективных услуг сторонам, выбравшим арбитраж в качестве способа разрешения споров.