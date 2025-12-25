Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

Премьер-министр Азербайджана и Казахстана Али Асадов и Олжас Бектенов провели телефонный разговор, выразили друг другу соболезнования в связи с первой годовщиной крушения пассажирского самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

В ходе состоявшегося телефонного разговора А. Асадов выразил благодарность правительству и народу братского Казахстана за всестороннюю поддержку в те трагические дни.

Главы правительств выразили соболезнования друг другу, членам семей и близким погибших, а также народам обеих стран.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к городу Грозный самолет подвергся атаке системы российской ПВО "Панцирь-С".

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.