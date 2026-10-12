Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку

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Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 12 октября посетил Парк Победы в Баку.

Как сообщает Report, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Камбоджи возложил венок к монументу Победы.