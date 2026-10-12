Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 13:53
    Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку

    Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 12 октября посетил Парк Победы в Баку.

    Как сообщает Report, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Премьер-министр Камбоджи возложил венок к монументу Победы.

    Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку
    Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку
    Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку
    Хун Манет Парк Победы
    Фото
    Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib
    Фото
    Cambodian prime minister visits Victory Park in Baku
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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