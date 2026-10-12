İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:48
    Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Manet oktyabrın 12-də Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, burada ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Kamboca Krallığının Baş naziri parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib
    Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib
    Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib
    Hun Manet Zəfər parkı Kamboca Krallığı
    Foto
    Премьер Камбоджи побывал в Парке Победы в Баку
    Foto
    Cambodian prime minister visits Victory Park in Baku
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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