Kambocanın Baş naziri Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 12 oktyabr, 2026
- 13:48
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Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Manet oktyabrın 12-də Bakıda Zəfər parkını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, burada ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.
Kamboca Krallığının Baş naziri parkdakı Zəfər abidəsinin önünə əklil qoyub.
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