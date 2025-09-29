Представитель ОТГ о саммите в Габале: Впереди важная и насыщенная программа

На саммите Организации тюркских государств в Габале запланирована насыщенная и важная программа.

Как сообщает "Report", об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман. По его словам, такие встречи имеют большое значение для адаптации к меняющемуся миру.

Он отметил, что на сегодняшней встрече обсуждается прошлое, настоящее и будущее ОТГ: "Мы как организация работаем над развитием связей между государствами-членами. В дорожной карте ОТГ предусмотрены очень важные программы".

Коджаман сказал, что Азербайджан играет роль моста для тюркского мира.

"Мысль президента Ильхама Алиева "Наша семья - это организация тюркских государств" стала нашим девизом как организации. Поэтому мы не похожи на другие организации", - сказал он.