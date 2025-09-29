Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Представитель ОТГ о саммите в Габале: Впереди важная и насыщенная программа

    Внутренняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 11:18
    Представитель ОТГ о саммите в Габале: Впереди важная и насыщенная программа

    На саммите Организации тюркских государств в Габале запланирована насыщенная и важная программа.

    Как сообщает "Report", об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман. По его словам, такие встречи имеют большое значение для адаптации к меняющемуся миру.

    Он отметил, что на сегодняшней встрече обсуждается прошлое, настоящее и будущее ОТГ: "Мы как организация работаем над развитием связей между государствами-членами. В дорожной карте ОТГ предусмотрены очень важные программы".

    Коджаман сказал, что Азербайджан играет роль моста для тюркского мира.

    "Мысль президента Ильхама Алиева "Наша семья - это организация тюркских государств" стала нашим девизом как организации. Поэтому мы не похожи на другие организации", - сказал он.

    ОТГ саммит ОТГ
    Лента новостей