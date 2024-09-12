Представитель ANAMA рассказал о причинах, замедляющих процесс разминирования

14:42

Наличие большого числа мин и металлолома на освобожденных территориях замедляет работы по разминированию.

Об этом в интервью корреспонденту Report, командированному в Физулинский район, заявил руководитель операций Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Габиль Бабаев.

По словам Бабаева, после 44-тидневной войны начались работы по разминированию, но наличие металлических обломков и мин замедляет данный процесс. Работы ведутся в Физули, Шуше, Ахмедбейли и других местах.

Наибольшее загрязнение минами имеет место в селе Горадиз, где трудности добавляет и металлолом. По его словам, очищено уже 70-80% территории и работы продолжаются.

Бабаев призвал граждан к осторожности при посещении освобожденных территорий и пользоваться только разминированными дорогами, где имеются обозначения, что они очищены и безопасны.