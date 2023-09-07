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Председатель: В центрах Службы ASAN по сей день оказано более 63 млн госуслуг

Председатель: В центрах Службы ASAN по сей день оказано более 63 млн госуслуг В центрах Службы ASAN по сей день оказано более 63 млн государственных услуг.
Внутренняя политика
7 сентября 2023 г. 12:11
Председатель: В центрах Службы ASAN по сей день оказано более 63 млн госуслуг

В центрах Службы ASAN по сей день оказано более 63 млн государственных услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев, выступая на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг“.

По его словам, уровень удовлетворенности граждан работой Службы ASAN превышает 99%.

Мехдиев отметил, что одной из целей конференции является определить перспективы и пути дальнейшего развития в сфере государственных социальных услуг при широком применении современных технологий, инновационных решений.

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Версия на азербайджанском языке Sədr: “İndiyədək “ASAN xidmət” mərkəzlərində 63 milyondan çox müraciət üzrə dövlət xidməti göstərilib”

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