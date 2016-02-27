​Председатель суда в Азербайджане подал заявление об отставке

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Исполняющий обязанности председателя 1-го Бакинского административно-экономического суда Мусеиб Гусейнов подал заявление об отставке.

Как сообщает Report, заявление адресовано председателю Судебно-правового совета Фикрету Мамедову.

Фикрет Мамедов принял его заявление.

В своем заявлении М.Гусейнов попросил поменять место его работы в связи с проблемами со здоровьем.

На следующей неделе в Милли Меджлисе будет обсуждаться вопрос об изменении его должности и назначении судьей в Бакинский апелляционный суд.

Отметим, что М.Гусейнов с 1 января 2011 года по 1 января 2016 года занимал должность председателя 1-го Бакинского административно-экономического суда. С 1 января текущего года он является исполняющим обязанности председателя суда.