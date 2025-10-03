Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 16:14
    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Сегодня в Азербайджане можно найти очень мало интеллигентов, знакомых с литературой и прессой 1918-20-х годов, написанных на старом алфавите.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли на презентации книги "Тема Западного Азербайджана в газете "Азербайджан" (сентябрь 1918 - октябрь 1919)".

    По его словам, частая смена алфавита в Азербайджане является одной из самых больших трагедий нации.

    Алекберли отметил, что исследование текстов на старом алфавите является важной задачей, подчеркнув при этом значимость публикаций начала XX века, уделявших больше внимания реалиям времени, чем государственная пресса периода 1988–1992 годов.

    "Еще тогда пресса не была полностью свободной, и развитие было медленным. Но сегодня мы развиваемся, и у нас есть силы раскрыть как тексты на старом алфавите, так и правду о Западном Азербайджане. Мы должны за пять лет создать то, что армяне распространяли в виде пропагандистских материалов целое столетие".

