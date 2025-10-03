İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    İcma sədri: Azərbaycanda əski əlifba ilə yazılan ədəbiyyatla tanış olan az sayda ziyalı var

    Daxili siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:57
    İcma sədri: Azərbaycanda əski əlifba ilə yazılan ədəbiyyatla tanış olan az sayda ziyalı var
    Əziz Ələkbərli

    Bu gün Azərbaycanda əski əlifba ilə 1918-20-ci illərin ədəbiyyatı və mətbuatı ilə tanış olan çox az sayda ziyalı tapmaq mümkündür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli "Azərbaycan" qəzetində Qərbi Azərbaycan mövzusu" (sentyabr 1918 - oktyabr 1919) adlı kitabın təqdimat mərasimində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda əlifbanın tez-tez dəyişdirilməsi millətin ən böyük faciələrindən biridir:

    "Qarşıda duran vəzifələrdən biri də məhz əski əlifba ilə olan yazıları ortaya çıxarıb təhlil etməkdir. Bu nəşri vərəqləyəndə 1918-20-ci illərdəki təzə-təzə püxtələşən mətbuatın o dövrün həqiqətlərini 1988-92-ci illərdə Azərbaycanda nəşr edilən dövlət mətbuatından daha çox diqqət yetirdiyinə şahid oldum. Hələ o dövrdə mətbuat tam azad olmadığından inkişaf da ləng idi. Amma bu gün inkişaf edirik və istər əski yazı ilə olan yazıları, istərsə də Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ortaya çıxarmağa gücümüz çatır. Ermənilərin yüz ildə nəşr etdiyi təbliğat materiallarını beş ilə ərsəyə gətirməliyik".

    Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycan İcması Qərbi Azərbaycan
    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti