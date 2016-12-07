Председатель госкомитета выразил отношение к предложениям о ликвидации статуса вынужденных переселенцев

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом при обсуждении госбюджета на 2017 год на пленарном заседании парламента заявил председатель Госкомитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

По его словам, за последние 25 лет права беженцев и вынужденных переселенцев ни разу не были нарушены.

Председатель госкомитета сказал, что в течение последних 23 лет на решение проблем вынужденных переселенцев было затрачено 6,1 млрд. средств, создано 95 современных поселков: "В Баку насчитывается 155 полупостроек, пансионатов, в которых разместились вынужденные переселенцы, в отношении 51 из них по поводу аварийности были приняты меры".

А.Гасанов заявил, что предложение депутатов о ликвидации статуса беженца вызвало недовольство: "Если кто-то не информирован, он должен промолчать или же делать заявления, заранее изучив вопрос. В последние дни участились давления на беженцев и вынужденных переселенцев. Я не знаю причин. Беженцы и вынужденные переселенцы – самый чувствительный слой населения. Вопрос статуса – внутреннее дело государства. Ни одно государство не может сказать, зачем им предоставлен этот статус. Армяне следят за азербайджанскими СМИ, так же, как и мы следим за их печатными органами. Потом они могут говорить о ситуации в Азербайджане что попало. Оказываемая нами помощь беженцам и вынужденным переселенцам не может уменьшить их тоску по родной земле".

По его словам, будет принято новое решение, связанное с вынужденными переселенцами: "Однако принятие подобных решений никак не связано с финансовыми трудностями в стране. Цель заключается в том, чтобы люди смогли адаптироваться к независимому образу жизни. Мы должны приобщить этих людей к независимому образу жизни. Завтра, после освобождения наших территорий, они вернутся в свои родные очаги. Они уже сейчас должны пройти адаптацию".