Председатель Госкомитета: 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома

95 процентов бывших вынужденных переселенцев из Шуши, после восстановления вернутся в родной город. Они заявили, что готовы вернуться и высказали свою позицию по этому вопросу.

"95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления. Они заявили, что готовы вернуться и высказали свою позицию по этому вопросу".

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, об этом сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев в ходе проходящей в Шамахы научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий".

По его словам, развитие территорий, освобожденных от оккупации, и безопасность людей являются одними из самых важных вопросов.

"Сейчас самая большая проблема — это мины. Верим, что быстро сможем и с этим справиться", - подчеркнул председатель Госкомитета.

Р. Рзаев отметил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родны земли.