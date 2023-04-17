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Председатель Госкомитета: 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома

Председатель Госкомитета: 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из Шуши, после восстановления вернутся в родной город. Они заявили, что готовы вернуться и высказали свою позицию по этому вопросу.
Внутренняя политика
17 апреля 2023 г. 15:31
Председатель Госкомитета: 95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома

"95 процентов бывших вынужденных переселенцев из города Шуша вернутся в свои дома после его восстановления. Они заявили, что готовы вернуться и высказали свою позицию по этому вопросу".

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, об этом сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев в ходе проходящей в Шамахы научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий".

По его словам, развитие территорий, освобожденных от оккупации, и безопасность людей являются одними из самых важных вопросов.

"Сейчас самая большая проблема — это мины. Верим, что быстро сможем и с этим справиться", - подчеркнул председатель Госкомитета.

Р. Рзаев отметил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родны земли.

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Версия на английском языке State Committee: 95 percent of former IDPs from Shusha city to return to their homes
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: "Şuşalıların 95 faizi doğma şəhərlərinə qayıdacaqlar"

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