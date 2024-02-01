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Председатель ЦИК: Установка камер на избирательных участках не должна расцениваться как слежка за людьми

Председатель ЦИК: Установка камер на избирательных участках не должна расцениваться как слежка за людьми Установка веб-камер на избирательных участках не должна расцениваться как слежка за людьми.
Внутренняя политика
1 февраля 2024 г. 17:09
Председатель ЦИК: Установка камер на избирательных участках не должна расцениваться как слежка за людьми

Установка веб-камер на избирательных участках не должна расцениваться как слежка за людьми.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

По его словам, камеры нужны для того, чтобы в день голосования избежать неприятных инцидентов.

"Чтобы снимать происходящее внутри кабины для голосования необходимо установить по меньшей мере 10 камер. Поэтому высказывания о том, что установка камер направлена на слежку за людьми - абсурдны", - сказал Панахов.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədri: "Veb-kamera qoymaq insanları güdmək deyil"

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