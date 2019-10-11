Председатель ЦИК: Могут быть предприняты попытки вмешаться в дела страны посредством выборов

"Председатели окружных избирательных комиссий должны знать, насколько выборы важны для страны. Политическая стабильность в Азербайджане - главный критерий спокойного проведения выборов".

Об этом Report сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

Председатель ЦИК отметил, что избирательная система в Азербайджане отвечает европейским стандартам. "Избирательная система усовершенствована, внесены поправки в законодательные акты. В основе организации выборов в стране лежит политическая воля. Были предприняты попытки устроить провокации. Но, несмотря на это, мы добились успехов.

Продолжается сотрудничество ЦИК с соответствующими международными структурами. Порой звучат недовольства избирательной системой Азербайджана, мы все объясняем, проводим обсуждения.

Созданы все условия для проведения голосования даже в самых отдаленных селах. Но не надо останавливаться на достигнутом. Как вы знаете, могут быть предприняты попытки вмешаться в дела страны посредством выборов”, - заявил М. Панахов.