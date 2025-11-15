Предложено создать рабгруппу для разработки проекта закона о статусе беженцев из Западного Азербайджана
Внутренняя политика
- 15 ноября, 2025
- 13:59
Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли предложил создать специальную рабочую группу в рамках Юридической комиссии ОЗА для разработки проекта закона о статусе беженцев из Западного Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом он заявил на международной научной конференции "Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".
Председатель Общины отметил, что данная рабочая группа могла бы участвовать в подготовке законопроекта о статусе беженцев из Западного Азербайджана, который в дальнейшем может быть представлен в Милли Меджлис.
Последние новости
14:32
Фото
В Ташкенте состоялась встреча президентов Азербайджана и Узбекистана один на одинВнешняя политика
14:30
Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для УкраиныДругие страны
14:24
Ибрагимов: Ряд стран проявляют большой интерес к участию в зеленом энергокоридоре ЦА-АзербайджанВнешняя политика
14:11
Хикмет Гаджиев провел встречу с послом Туркменистана в БакуВнешняя политика
14:01
SOCAR получил самый высокий рейтинг за последние 8 летЭнергетика
13:59
Предложено создать рабгруппу для разработки проекта закона о статусе беженцев из Западного АзербайджанаВнутренняя политика
13:42
Фото
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в УзбекистанВнешняя политика
13:42
Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о совместных военных учениях - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
13:36