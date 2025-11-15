Предложено создать рабгруппу для разработки проекта закона о статусе беженцев из Западного Азербайджана

Председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли предложил создать специальную рабочую группу в рамках Юридической комиссии ОЗА для разработки проекта закона о статусе беженцев из Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил на международной научной конференции "Право на возвращение в условиях международного мира и сотрудничества", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".

Председатель Общины отметил, что данная рабочая группа могла бы участвовать в подготовке законопроекта о статусе беженцев из Западного Азербайджана, который в дальнейшем может быть представлен в Милли Меджлис.