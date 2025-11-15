İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınların statusu haqqında qanunun hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    • 15 noyabr, 2025
    • 13:18
    Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınların statusu haqqında qanunun hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif edilib

    Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli İcmanın Hüquq Komissiyası daxilində işçi qrupunun yaradılmasını təkıif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr edilmiş "Beynəlxalq sülh və əməkdaşlıq şəraitində qayıdış hüququ" adlı beynəlxalq elmi konfransda danışıb.

    İcmanın sədri qeyd edib ki, həmin işçi qrupu Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınlarının statusu haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasında iştirak edə bilər və layihə Milli Məclisə təqdim olunar.

    Qərbi Azərbayan İcması qayıdış

    Son xəbərlər

    13:21

    Rumıniya Kiyevdə Azərbaycanın səfirliyinin binasının atəşə tutulmasını pisləyib

    Xarici siyasət
    13:18

    Qərbi Azərbaycandan olan qaçqınların statusu haqqında qanunun hazırlanması üzrə işçi qrupunun yaradılması təklif edilib

    Daxili siyasət
    13:15
    Foto

    Astarada Eko Festival keçirilib, yerli turizm məhsulları tanıdılıb

    Turizm
    13:15

    "Naxçıvan"ın basketbolçusu: "Komandamız "Sumqayıt"a qarşı əla performans göstərdi"

    Komanda
    13:08

    SOCAR son 8 ilin ən yüksək BB reytinqini əldə edib

    Energetika
    13:03
    Foto

    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    12:59

    Azərbaycan gübrə və azot birləşmələri istehsalını cüzi artırıb

    Sənaye
    12:56
    Foto

    Plasido Dominqo Heydər Əliyev Mərkəzində çıxış edib

    Mədəniyyət siyasəti
    12:52

    Oğuzun Mollalı kəndinə qaz çəkilişi yarımçıq qalıb, "Azəriqaz" işlərin yekunlaşacağı müddəti açıqlayıb

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti