​Правозащитники встретятся с первым заместителем генпрокурора

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Члены Совместной рабочей группы по правам человека встретятся с первым заместителем генпрокурора Рустамом Усубовым в связи с арестом исполнительного секретаря Альтернативного движения Республиканцев Натика Джафарли.

Об этом Report сообщила представленная в Рабочей группе председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу.

По ее словам, они обратились к Рустаму Усубову для встречи: "Мы получили положительный ответ. На встрече с Рустамом Усубовым обсудим вопрос, касающийся ареста Натика Джафарли".

Н.Джафароглу заявила о проведении в ближайшее время заседания с участием НПО, представленных в Совместной рабочей группе по правам человека, на котором обсудят вопросы, связанные с последним арестом.