    Правительство утвердило Генплан города Губадлы

    Внутренняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 14:39
    Кабинет министров Азербайджана утвердил Генеральный план развития города Губадлы до 2040 года.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Qubadlı şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

