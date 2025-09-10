Qubadlı şəhərinin Baş planı təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 10 sentyabr, 2025
- 14:33
Qubadlı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
