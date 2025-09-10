Qubadlı şəhərinin Baş planı təsdiqlənib

İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    Daxili siyasət
    • 10 sentyabr, 2025
    • 14:33
    Qubadlı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qubadlı şəhəri
    Правительство утвердило Генплан города Губадлы

