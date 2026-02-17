Azərbaycanla BƏƏ arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdşalıqla bağlı Anlaşma Memorandumu imzalanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında heyvan sağlamlığı və qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, sənəd Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə BƏƏ İqlim Dəyişikliyi və Ətraf Mühit Nazirliyi tərəfindən imzalanıb.

    Sənəd yoluxucu heyvan xəstəliklərinin yayılmasının qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması üzrə səylərin dəstəklənməsini, heyvan sağlamlığı və ictimai sağlamlığın qorunması, sağlamlıq və baytarlıq sertifikatlarının nümunələrinin mübadiləsi daxil olmaqla, qida təhlükəsizliyi və heyvan sağlamlığı sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsini hədəfləyir.

