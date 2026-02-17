Azərbaycanla BƏƏ arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdşalıqla bağlı Anlaşma Memorandumu imzalanıb
Sağlamlıq
- 17 fevral, 2026
- 16:09
Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında heyvan sağlamlığı və qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report"un məlumatına görə, sənəd Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə BƏƏ İqlim Dəyişikliyi və Ətraf Mühit Nazirliyi tərəfindən imzalanıb.
Sənəd yoluxucu heyvan xəstəliklərinin yayılmasının qarşısının alınması və məhdudlaşdırılması üzrə səylərin dəstəklənməsini, heyvan sağlamlığı və ictimai sağlamlığın qorunması, sağlamlıq və baytarlıq sertifikatlarının nümunələrinin mübadiləsi daxil olmaqla, qida təhlükəsizliyi və heyvan sağlamlığı sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın gücləndirilməsini hədəfləyir.
Son xəbərlər
16:50
Aİ Ukrayna üçün 90 milyard avroluq kredit mexanizmini işə salmağı planlaşdırırDigər ölkələr
16:43
Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb - YENİLƏNİBRegion
16:42
Rəy
Vardanyan cəzasına çatdı: Azərbaycan məhkəməsi sülhə qarşı çıxanlara dərs keçdi - ŞƏRHAnalitika
16:36
Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşibFutbol
16:34
Sankt-Peterburq yaxınlığında hərbi komendantlıq binasında partlayış olubRegion
16:29
Azərbaycan və İsrail təmiz enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibEnergetika
16:24
Foto
Kino Agentliyi ilə Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi arasında memorandum imzalanıbMədəniyyət siyasəti
16:20
Özbəkistanda "Arşın mal alan" tamaşası təqdim olunacaqMədəniyyət siyasəti
16:19