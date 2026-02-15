Ильхам Алиев: Президент Сербии ставит государственные интересы превыше всего

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Сербия укрепляют сотрудничество как в экономической, так и в политической сферах, а также в области энергетики.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.

    Ильхам Алиев вновь поздравил президента и народ Сербии с 15 февраля - Днем государственности.

    "Александар Вучич ставит государственные интересы превыше всего, именно поэтому Сербия добивается успеха. Несмотря на отсутствие природных ресурсов, Сербия успешно развивается без какой-либо помощи. Здесь следует особо отметить очень высокие лидерские качества президента Вучича", - подчеркнул глава нашего государства.

    Президент Ильхам Алиев добавил, что сегодня были обсуждены очень важные вопросы:

    "Мы укрепляем сотрудничество на будущее как в экономической, так и в политической сферах, а также в области энергетики. Мы стремимся создать мощную синергию, используя новые возможности в сфере энергетики и транспорта".

    Azərbaycan Prezidenti: Aleksandar Vuçiç dövlətçilik maraqlarını hər şeydən üstün tutur
