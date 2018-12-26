Завотделом АП: Права и свободы живущих в Азербайджане нацменьшинств защищаются Конституцией страны

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Права и свободы живущих в Азербайджане нацменьшинств защищаются Конституцией страны и другими нормативно-правовыми актами. В регионах, где компактно проживают нацменьшинства, реализуются крупные проекты в социально-экономической, образовательной, культурной, здравоохранительной, экологической и др. сферах. В настоящее время в стране функционируют около 50 НПО, центров национальной культуры, общественных объединений и обществ, которые занимаются различными вопросами нацменьшинств, в том числе защитой их этникокультурных ценностей".

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом по вопросам религии, мультикультурализма и межнациональных отношений Администрации президента Этибар Наджафов.

Он отметил, что эти структуры и осуществляющие деятельность в стране другие НПО имеют возможность получения финансовой поддержки, обратившись с соответствующими грантовыми проектами в Совет господдержки НПО при президенте Азербайджана: "Кроме того, по линии Фонда господдержки СМИ при президенте Азербайджана оказывается финансовая поддержка органам печати, издающимся на языке нацменьшинств".

По его словам, в настоящее время на языке проживающих в Азербайджане нацменьшинств издается более 15 газет и журналов: "На азербайджанском радио ведутся регулярные осуществляющиеся за счет госбюджета передачи на курдском, лезгинском, талышском, русском, армянском языках, в местах компактного проживания нацменьшинств работает 5 местных телерадиоканалов".

Завотделом АП сказал, что в Азербайджане более 300 средних школ, предоставляющих образование на русском языке: "В государственных и частных вузах есть русские секторы для получения образования. Кроме того, функционирует 108 школ, осуществляющих образование на лезгинском языке (I- IX классы), 225 школ – талышском языке (I-IV классы)".