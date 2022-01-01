Повысились акцизы на автомобили с мощными двигателями

С сегодняшнего дня в Азербайджане увеличен размер акциза на крупнотоннажные автомобили.

С сегодняшнего дня в Азербайджане увеличен размер акциза на крупнотоннажные автомобили.

Как передает Report, это отражено в поправках в Налоговый кодекс.

Повышение акцизов на автомобили с большим объемом двигателя:

- при объеме двигателя до 4 000 кубических сантиметров – 5 600 манатов + 15 манатов (сейчас 13 манатов) за каждый кубический сантиметр для части двигателя 3 001-4 000 кубических сантиметров. Размер налога в 5 600 манатов до 4 000 кубометров остается неизменным.

- при объеме двигателя до 5 000 кубических сантиметров - 20 600 манатов + 40 манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя 4 001-5 000 кубических сантиметров (сейчас 18 600 + 35 манатов за каждый кубический сантиметр).

- при объеме двигателя более 5 000 кубических сантиметров - 60 600 манатов + 80 манатов за каждый кубический сантиметр для части двигателя более 5 000 кубических сантиметров (сейчас 53 600 + 70 манатов за каждый кубический сантиметр).

Кроме того, будет применяться дополнительный коэффициент к акцизному налогу на импортируемые транспортные средства старше 7 лет. Согласно проекту, новые транспортные средства с гибридным двигателем будут освобождены от НДС при импорте. Электромобили не будут облагаться НДС как при импорте, так и при реализации на внутреннем рынке.