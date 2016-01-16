​Повышена пенсия лиц, ставших инвалидами в связи с событиями 20 Января

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсии президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года, и внесении изменения в указ президента Азербайджанской Республики №370 "Об учреждении пенсии президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года" от 19 января 2011 года.

Как сообщает Report, согласно указу, с 1 февраля 2016 года будет повышен на 10% ежемесячный размер пенсии президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года.

Пункты первый-третий части 1 указа президента Азербайджанской Республики №370 "Об учреждении пенсии президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года" от 19 января 2011 года изложить в следующей редакции:

"1.1. инвалидам I группы – 165 манатов

1.2. инвалидам II группы – 143 маната

1.3. инвалидам III группы – 110 манатов".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.