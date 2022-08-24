Потерпевшие по делу "Чырагов и другие против Армении" посетили Лачын

Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими согласно решению Европейского суда по правам человека, принятому в 2015 году по делу “Чырагов и другие против Армении”, посетили родной Лачынский район.

Вынужденные переселенцы, согласно решению Европейского суда по правам человека признанные потерпевшими, по принятому в 2015 году делу “Чырагов и другие против Армении”, посетили родной Лачынский район.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, во время визита вынужденных переселенцев сопровождал заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Вынужденные переселенцы из сел Чыраглы, Кямаллы и Агбулаг Лачынского района - Акиф Гасанов, Адыширин Чырагов, Фахраддин Пашаев, Эльхан Чырагов и Сагатель Чырагов - посетили родные дома, а точнее, руины домов.

Следует отметить, что в решении Европейской конвенции по правам человека, принятом 16 июня 2015 года по искам граждан Азербайджана Эльхана Чырагова, Адиширина Чырагова, Рамиза Джабраилова, Акифа Гасанова, Фахреддина Пашаева и Гараджи Джабраилова от 6 апреля 2005 года, говорится о нарушении статей 8, 13 и 14 “Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод” и статьи 1 Протокола 1 по Конвенции. Однако, несмотря на то, что с момента принятия решения прошло более семи лет, Армения не выполняет возложенных на нее обязательств, не выплачивает компенсацию за моральный и материальный ущерб признанным потерпевшими шести гражданам Азербайджана. Хотя ответственное государство, согласно решению, должно создать специальный механизм для восстановления прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, этот вопрос также не решен Арменией.

Решение Европейского суда по правам человека по этому делу прецедентного характера, является первым и пока единственным документом международного судебного органа, признающим нарушение прав собственности азербайджанских вынужденных переселенцев на оккупированных территориях, и подтверждающим факт оккупации.