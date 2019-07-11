Премьер-министр: Постепенно сокращается разница между развитием регионов и Баку

"Утвержденная указом президента Азербайджана от 29 января 2019 года "Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах" придаст в будущее годы новый толчок развитию регионов".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Новруз Мамедов.

Глава правительства подчеркнул, что расходы по капиталовложениям с целью обеспечения устойчивого социально-экономического развития динамично растут, инвестиционные расходы в госбюджете обрели значительный вес:

"В результате предпринятых мер постепенно сокращается разница между развитием районов и городов в регионах и Баку. Вложение в прогресс регионов более 50 млрд манатов в результате реализации госпрограмм обеспечило баланс в процессе развития. Только в 2019 году 34 города и района Азербайджана финансирует себя без дотаций. Более 50% около 1,9 млн рабочих мест, открытых за последние 15 лет, приходятся именно на регионы, что является наглядным доказательством успешности региональной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева".