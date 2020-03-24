Посол Украины: Азербайджан своевременно и правильно отреагировал на ситуацию в связи с коронавирусом

Посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский с супругой и сотрудники посольства сдали кровь в Центральном банке крови в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, эта акция направлена на помощь детям, больным талассемией.

Как сообщил посол Украины В. Каневкий, в момент, когда «мир переживает непростые времена» очень важно поддержать тех, кто болен.

«Это определенный вызов для всех нас – в трудный момент помогать людям, которые действительно нуждаются. Для этих людей жизненно важна кровь, а у нас, доноров, есть возможность бескорыстно помогать больным. Когда мы с супругой об этом прочитали, то сразу приняли решение сдать кровь. Для нас это действие наполнено особым символизмом. Жизнь ведь продолжается».- заявил посол.

По его словам, сегодня будет осуществлен спецрейс украинской авиакомпании МАУ для граждан Азербайджана, которые возвращаются из Украины, и рейс для граждан Украины, которые вернутся отсюда на родину.

«В связи с этим, хотел бы выразить благодарность руководству Азербайджана за содействие и помощь в этом вопросе. Кроме того, считаю, что азербайджанская сторона своевременно и правильно отреагировала на ситуацию по предотвращению распространения пандемии коронавируса».

Глава дипмиссии Украины отметил, что несмотря на то, что некоторые действия в условиях карантина могут быть не очень комфортными для граждан, они дают результаты: «И в Азербайджане, и в Украине принимаются все необходимые меры для ослабления последствий этой инфекции для жителей наших стран. Мне бы очень хотелось, чтобы многие люди последовали нашему примеру и стали донорами для пациентов, так нуждающихся в переливании крови».

«В Азербайджане я нахожусь почти пять лет и всё это время встречаюсь с доброжелательностью и гостеприимностью азербайджанского народа.

Поэтому, узнав о том, что более 1500 человек нуждаются в помощи, незамедлительно принял для себя решение: сдав кровь, я могу, так сказать, отблагодарить азербайджанцев за те эмоции и ощущения, которые испытываю в вашей стране», - заявил помощник посла Украины в Азербайджане Станислав Коваль.

Он добавил, что также на собственном примере хотел показать всем, что даже в условиях распространения COVID-19 «донорство безопасно и даже полезно, как для душевного, так и физического состояния»: «Карантин не повод и не причина перестать помогать окружающим».

Все желающие сдать кровь для Центра талассемии, могут обращаться в Центральный банк крови по адресу: Баку, улица Мирали Гашгая, 87

Горячая линия: 907