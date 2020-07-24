Посол США вызван в МИД Азербайджана

Посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана и встретился с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым

Посол США в Азербайджане Эрл Лиценбергер был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана и встретился с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе встречи Х.Халафов проинформировал посла о военной провокации, совершенной Арменией на азербайджано-армянской границе.

Заместитель министра отметил, что после неудавшейся провокации, совершенной армянами на границе, армянская милитаристская власть начала совершать нападения и провокации против дипломатических миссий Азербайджана и наших соотечественников за рубежом в населенных армянами городах, чтобы скрыть оккупантскую политику правительства Армении.

Замминистра отметил, что армяне предпринимают нападения и провокации на дипломатические представительства Азербайджана, несколько таких провокаций было совершено в США, 21 июля перед зданием посольства в Вашингтоне, а также в Лос-Анджелесе и др.

Посол Эрл Лиценбергер отметил, что поднимет перед официальным Вашингтоном обсуждаемые на встрече вопросы, в том числе вопрос принятия дополнительных мер для обеспечения безопасности диппредставительств Азербайджана в США.