Посол Пакистана: Наши недоброжелатели не хотят, чтобы Азербайджан и Пакистан развивались

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Наши недоброжелатели не хотят, чтобы Азербайджан и Пакистан развивались".

Об этом Report сообщил посол Пакистана в Азербайджане Халид Усман Гайсер по итогам визита в западные регионы Азербайджана, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск двух государств.

Он отметил, что во время посещения Товузского района депутат от этого района Ганира Пашаева и глава Исполнительной власти Тофиг Зейналов предоставили ему информацию об обстрелах армян с позиций на доминирующих высотах по мирным жителям в Азербайджане.

"Та же ситуация наблюдается в Кашмире, где индийские войска стреляют по позициям Пакистана и получают ответ. Наши недоброжелатели не хотят нашего развития. Они не хотят, чтобы инвесторы вкладывали в Азербайджан, и чтобы туристы ехали сюда. Кроме того, Пакистан строит многомиллиардный китайско-пакистанский экономический коридор, и снова наши недруги не хотят, чтобы это реализовалось", - сказал посол.