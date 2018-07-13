Посол Мексики совершил рабочий визит в Гусар

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ С целью развития отношений между регионами Азербайджана и штатами Мексики, посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Гусарский район, сообщает Report со ссылкой на посольство Мексики в Азербайджане.

В ходе визита состоялась встреча посла с главой Исполнительной власти района Шаиром Алхасовым.

Мексиканский дипломат кратко рассказал о торговом обмене между Мексикой и Азербайджаном. По словам Р. Лабардини, посольство под его руководством, выполняет свои функции не только в столице страны, но и в регионах, поскольку межрегиональные связи вносят еще больший вклад в сближение и укрепление отношений между обоими народами.

Что касается двусторонней торговли, то, согласно данным, предоставленным послом, коммерческий обмен между обеими странами значительно увеличился переходя от 7 201 млн. долл. в 2014 году до 21 119,86 млн. долл. в 2016 году с аналогичным показателем на 2017 год. Согласно прогнозу, осуществлённому посольством Мексики в Азербайджане, если торговый динамизм января и февраля текущего года останется неизменным, торговля между обеими странами к концу года может достигнуть до 25 миллионов долларов или даже больше. Это указывает на необходимость сближения и углубления отношений между мексиканскими и азербайджанскими предпринимателями, по этой причине и необходимо изучить более широкие пути сотрудничества.

Посол Лабардини отметил, что в конце 2017 года, уже пятый год подряд, международный туризм в Мексике зарегистрировал исторические данные, приняв около 39 миллионов туристов из разных уголков мира. По его словам, Мексика занимает шестое место по количеству посетителей.

Со своей стороны, Ш. Алхасов предоставил подробную информацию о Гусаре, его туризме, обновленной инфраструктуре и ее сельскохозяйственном потенциале. По словам мэра Гусара, благодаря своим прекрасным пейзажам и его зимним спортивным комплексам, этот регион является одним из самых посещаемых мест в Азербайджане со стороны местного и иностранного населения в любое время года.

В рамках своего визита в Гусар, Посол Лабардини посетил туристический центр «Шахдаг», а также логистический центр, построенный для поддержки фермеров для улучшения и расширения экономической деятельности региона.